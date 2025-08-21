Bia Miranda terminou com Gato Preto após acidente

© Reprodução- TV Record

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bia Miranda, 21, diz que terminou o relacionamento com Gato Preto, 32, logo após os dois se envolverem num acidente de carro na manhã desta quarta-feira (21).

Ela ficou incomodada com a atitude de Gato Preto na hora do acidente. "Quando bateu, eu fiquei meio zonza e ele começou a falar muito sobre o carro: o valor do carro, que ele perdeu R$ 1,5 milhão. Eu estava nervosa e a gente começou a discutir muito", disse nos stories do Instagram.

Bia diz que foi embora do local do acidente porque uma multidão estava se formando ao redor dos carros. Ela afirma que nunca havia se envolvido num acidente: "Eu não sabia se era para ficar lá, entrar no carro e ir embora, então eu só fui junto. Entrei no carro. Dentro do carro, a gente começou a discutir muito e se xingar. Não rolou nada de agressão, isso é fake news".

Os dois terminaram ainda no trajeto para casa. "Por isso, ele foi para o apartamento dele e eu vim para o hotel. Eu acabei dormindo", conta Bia. Ela afirma que ficou sabendo da prisão de Gato Preto ao acordar, gravou stories dizendo que iria à delegacia e, depois, descobriu que ele estava com duas mulheres no quarto no momento da prisão.

"Ele foi solto e veio para o hotel. Eu descobri dessas duas meninas, perguntei, brigamos. Antes de sair na internet, eu já sabia", disse Bia Miranda.

Bia Miranda terminou os stories pedindo desculpas ao público. "Estou vindo aqui pedir desculpas não só para o senhorzinho, mas para todo mundo. A gente é influenciador, então um acidente de carro bêbado... Acaba com tudo. Eu nunca fiz uma besteira desse tamanho. Isso foi muito sério."