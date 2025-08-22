Lil Nas X, do hit 'Old Town Road', é flagrado de cueca na rua e internado

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O rapper Lil Nas X, do sucesso "Old Town Road", foi internado com suspeita de overdose após ser flagrado vagando de cueca pelas ruas de Los Angeles, nos EUA.

Na manhã desta quinta-feira (21), o músico foi levado ao hospital por policiais com suspeita de overdose. Moradores da região denunciaram à polícia que havia um homem "andando nu" na rua.

Ele estava caminhando por uma grande avenida de Los Angeles usando apenas cueca e botas de cowboy. Em gravação obtida pelo TMZ, Nas diz coisas incoerentes e convida a pessoa por trás da câmera a uma festa, além de colocar um cone de trânsito na cabeça.

Nas foi algemado e internado após atacar os policiais que o abordaram. Segundo o TMZ, a polícia afirma que Nas ainda pode ser indiciado pelas agressões aos policiais e que o músico segue internado. Procurada por veículos de imprensa internacionais, a equipe do cantor não se manifestou.

LIL NAS X É DONO DE SUCESSOS E FEZ SHOW NO BRASIL

O rapper já alcançou o topo das paradas com três faixas e acumula bilhões de reproduções no streaming. O clipe de"Old Town Road" acumula mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube. Entre seus sucessos, também estão as faixas "MONTERO (Call Me By Your Name)" e "INDUSTRY BABY", com o rapper Jack Harlow.

Lil Nas X se apresentou no Lollapalooza 2023. Na ocasião, o rapper convidou Pabllo Vittar para uma participação no show.