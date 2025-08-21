Notícias ao Minuto
Millie Bobby Brown anuncia adoção da primeira filha com Jake Bongiovi

21/08/2025

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Millie Bobby Brown, de 21 anos, surpreendeu os fãs nesta quinta-feira (21) ao anunciar que se tornou mãe. A estrela de "Stranger Things" revelou em suas redes sociais que ela e o marido, Jake Bongiovi, 23, filho do cantor Jon Bon Jovi, adotaram uma menina.

 

"Neste verão, recebemos nossa doce menina através da adoção", escreveu a atriz em um comunicado publicado no Instagram. "Estamos extremamente animados para embarcar neste belo próximo capítulo da paternidade em paz e com privacidade." O texto terminou de forma carinhosa, com a frase: "E então éramos três. Com amor, Millie e Jake Bongiovi."

Brown e Bongiovi se casaram em 2024, em uma cerimônia reservada, após começarem o relacionamento em 2021. Desde então, o casal mantém a vida pessoal de maneira discreta. A chegada da filha marca a primeira experiência de ambos como pais.

