Mulher de sertanejo é presa por suspeita de envolvimento com o PCC

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresária Jaqueline Maria Afonso Amaral, mulher do cantor Diego, da dupla sertaneja Henrique & Diego, foi presa nesta quinta-feira (21) em Campo Grande (MS) durante uma operação da Polícia Federal contra um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Ela é suspeita de ter movimentado quase R$ 3 milhões entre 2018 e 2022 para lavar dinheiro da facção, utilizando contas bancárias em nome de familiares e pessoas próximas.

As buscas ocorreram em endereços ligados a Jaqueline. Nos locais, os policiais apreenderam celulares, munições e veículos, além de determinarem o bloqueio judicial de mais de R$ 2,7 milhões.

Jaqueline foi casada por duas décadas com Júlio César Guedes de Morais, o "Julinho Carambola", apontado como braço direito de Marcola, líder máximo do PCC. O Ministério Público de São Paulo considera Julinho Carambola um dos homens mais influentes da facção e responsável por crimes de grande repercussão, como o assassinato do juiz Antonio José Machado Dias em 2003.

Nos últimos anos, ela passou a se dedicar a carreira de empresária de artistas sertanejos e iniciou um relacionamento com o cantor Diego Barros em 2021.

Em nota, a defesa afirmou que Jaqueline recebeu "com surpresa" as diligências da Polícia Federal e negou qualquer envolvimento com atividades ilícitas. Os advogados destacaram que ela se afastou do ex-marido há anos, constituiu nova família e mantém negócios legais. Ainda segundo a defesa, Jaqueline entregou seu celular e senhas de acesso às autoridades em atitude de colaboração, e vai se manifestar de forma mais detalhada quando tiver acesso ao processo.