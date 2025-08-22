Mileide Mihaile é a nova rainha de bateria da Unidos da Tijuca

© <p>AgNews/Leo Franco</p>

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Unidos da Tijuca anunciou nesta quinta-feira (21) que Mileide Mihaile, 36, será a nova rainha de bateria da escola para o Carnaval 2026. A influenciadora assume o posto que estava vago desde a saída de Lexa, que não desfilou este ano após a morte precoce da filha, Sofia.

Em visita ao barracão da agremiação, Mileide gravou um vídeo celebrando a escolha: "Alô, nação tijucana. Eu, Mileide Mihaile, a rainha de vocês, estou feliz demais, muito honrada e ansiosa para encontrá-los. Um beijo grande e, em breve, nós vamos nos encontrar. Se depender de mim, esse Carnaval já é nosso".

A escola destacou a expectativa em torno do anúncio: da nova rainha "Desde o último desfile, criou-se um cenário de grande ansiedade entre nossos componentes, torcedores e o mundo do samba, quanto ao nome que debutaria à frente de nossa bateria no próximo carnaval. A partir desta data, nossa comunidade pode oficialmente celebrar a chegada de sua majestade".

Em nota, a Unidos da Tijuca descreveu Mileide como uma figura já reconhecida no Carnaval e ressaltou sua ligação com a festa: "A influenciadora e empresária, querida no meio carnavalesco, se veste de amarelo ouro e azul pavão para reinar à frente da Bateria Pura Cadência. Seja bem-vinda, rainha! Que seja um longo, emocionante e vitorioso reinado".

Após atuar como musa da Grande Rio por vários anos, Mileide fará sua estreia como rainha de bateria. Em 2026, a Unidos da Tijuca levará para a Marquês de Sapucaí um enredo em homenagem à escritora Carolina Maria de Jesus.