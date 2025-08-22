Luiz Lira vence Chef de Alto Nível e leva R$ 500 mil

© Divulgação / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luiz Lira foi o grande campeão da primeira temporada do reality gastronômico da Globo Chef de Alto Nível. Ele desbancou Arika Messa e Allan Mamede e levou para casa um prêmio de R$ 500 mil, um período de mentoria exclusiva com os chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto e uma viagem para os Estados Unidos.

No programa comandado por Ana Maria Braga e que foi exibido ao vivo, direto dos Estúdios Globo, os demais participantes marcaram presença.

Os finalistas tinham como tarefa no último desafio da temporada preparar um menu completo com entrada, prato de peixe e um prato de carne. O conjunto teria de ter coerência e o tempo era de 90 minutos.

E quem levou a melhor foi Lira. "Estou muito feliz, minha história de vida. Se a gente tentar a gente consegue. Tudo isso só aconteceu pelas pessoas que tenho ao meu lado."