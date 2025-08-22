Celebridades que esperaram mais de uma década para se casar!

© <p>Getty Images</p>

Em agosto de 2025, Cristiano Ronaldo finalmente pediu a namorada em casamento após quase 10 anos juntos. O anúncio fofo de Georgina Rodríguez no Instagram e o enorme anel de noivado abalaram a internet e fizeram todos se perguntarem: "Por que demoraram tanto?".

No entanto, o astro do futebol e a influenciadora não são o único casal a esperar uma década ou mais para se casar. Algumas celebridades esperaram por mais de 40 anos, e alguns dos motivos para isso são realmente estranhos.

