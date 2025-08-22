Notícias ao Minuto
Felca diz que repercussão de vídeo sobre adultização 'salvou vidas'

O youtuber exaltou a 'conscientização nacional' após vídeo sobre 'adultização': 'criminosos foram punidos'

© Reprodução / Instagram - DiaTV

Folhapress
22/08/2025 09:30 ‧ há 34 minutos por Folhapress

Fama

REDES-SOCIAIS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Felipe Bressanim, 27, o Felca, comentou a repercussão do vídeo "adultização", publicado por ele há duas semanas no YouTube. O vídeo alcançou mais de 50 milhões de visualizações, pautou a imprensa e a agenda política.

 

Felca elencou as mudanças que aconteceram após o vídeo: como punição a criminosos e maior conscientização da sociedade. "As instituições que cuidam de crianças informaram que as doações aumentaram mais de 2600%, criminosos foram punidos, uma conscientização a nível nacional foi feita e a palavra adultização passou a ser de conhecimento comum", escreveu nos Stories do Instagram.

"Além disso, muitas pessoas vieram falar comigo dizendo que estão buscando terapia pela primeira vez na vida."

Ele ressaltou como o apoio de quem compartilhou o vídeo foi fundamental para as mudanças. "Foram vocês que fizeram isso tudo acontecer: cada um que compartilhou, apoiou, denunciou, conscientizou, obrigado. Você salvou vidas, no longo prazo (sic) não teremos noção de quantas pessoas deixarão de ser vítimas".

