Talk shows: As entrevistas de famosos mais constrangedoras da história!

Apresentadores revelam convidados que causaram má impressão.

23/08/2025 10:26 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto Brasil

Apresentadores de TV tendem a ser muito bons com as pessoas. Afinal, muitos deles fizeram carreira conversando com convidados em seus programas. Mas, apesar desses anfitriões de atrações terem anos de experiência à frente das câmeras e guardarem ótimas lembranças com participações de famosos e cidadãos comuns, é bem provável que eles também se lembrem de pelo menos um convidado em particular pelos motivos errados... 

 

Desde entrevistados que dão respostas monossilábicas a mau comportamento, descubra quais foram os piores convidados que esses apresentadores receberam em seus programas. Clique na galeria e surpreenda-se!

