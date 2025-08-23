Talk shows: As entrevistas de famosos mais constrangedoras da história!

© <p>TV Globo/ Maurício Fidalgo</p>

Apresentadores de TV tendem a ser muito bons com as pessoas. Afinal, muitos deles fizeram carreira conversando com convidados em seus programas. Mas, apesar desses anfitriões de atrações terem anos de experiência à frente das câmeras e guardarem ótimas lembranças com participações de famosos e cidadãos comuns, é bem provável que eles também se lembrem de pelo menos um convidado em particular pelos motivos errados...

Desde entrevistados que dão respostas monossilábicas a mau comportamento, descubra quais foram os piores convidados que esses apresentadores receberam em seus programas. Clique na galeria e surpreenda-se!

