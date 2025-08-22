Cariúcha e João Augusto, filho de Gugu, trocam beijos em festa

© Reprodução

(FOLHAPRESS) Um clima de romance agitou a primeira edição da Festa do João, realizada na noite de quinta-feira (21), em São Paulo. Durante o evento promovido por João Silva, filho de Faustão, a apresentadora Cariúcha, 41, e João Augusto Liberato, 23, filho do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), foram flagrados trocando beijos em meio à celebração.

O momento foi registrado em vídeo pelo influenciador Lucas Guimarães, que compartilhou a cena em seu Instagram. Na gravação, é possível ver o casal se beijando quando Cariúcha percebe a câmera e, rindo, pede para que parem de filmar. Em tom de brincadeira, Lucas chama a apresentadora de "Cariúcha Liberato", arrancando risadas de João.

O que acharam do novo casal do momento? Cariúcha e o filho do Gugu.



pic.twitter.com/PzR1vqHMal — Dantas (@Dantinhas) August 22, 2025

O flagra rapidamente repercutiu nas redes sociais, levantando rumores de que os dois estariam vivendo um início de romance. Embora nenhum deles tenha confirmado oficialmente a relação, a aproximação chamou a atenção.

A festa organizada por João Silva, de 21 anos, reuniu diversos famosos e marcou o lançamento de seu novo projeto: um evento que pretende consolidar a imagem do jovem como anfitrião e empresário no entretenimento. Paralelamente, ele também celebra sua estreia no comando de um programa aos sábados à noite no SBT, reforçando sua aposta em seguir os passos do pai na TV.

Já Cariúcha, é conhecida por ter participado do Fofocalizando (SBT) e pelas declarações irônicas no programa. A cena com João Augusto acabou somando um novo capítulo à vida pessoal da apresentadora, que não costuma deixar os holofotes por muito tempo.

O filho de Gugu, por sua vez, tem mantido perfil discreto desde a morte do pai, em 2019, e aparece esporadicamente em eventos públicos.