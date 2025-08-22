Juntas na Dança dos Famosos, Gracyanne nega climão com Nicole Bahls

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gracyanne Barbosa, 41, negou qualquer climão com Nicole Bahls, 39, após surgirem rumores de um envolvimento romântico com Marcelo Viana, ex da panicat. Gracy também negou qualquer envolvimento amoroso com o empresário.

Gracyanne voltou à União da Ilha como rainha de bateria, e teve quem achasse que o motivo era Marcelo -ela nega. "Marcelo está na Ilha, ele é um dos investidores. Voltei para a Ilha por um convite dele e do presidente. Mas já fui rainha por três anos, e, na verdade, eles fizeram uma pesquisa na comunidade e a comunidade que escolheu meu nome", disse em entrevista à Quem.

Ela ainda ressaltou a amizade com Bahls, e disse que só conhecia Marcelo por causa dela. "Eu já o conhecia de vista, por conta da Nicole, que é minha amiga há muitos anos. Nós fizemos duas reuniões, uma para o convite e depois para organizar a volta, mas com todo o pessoal da escola, milhões de pessoas. Marcelo nem se envolve muito".

"Não posso dizer nem que somos amigos, temos uma parceria profissional. Ele convidou minha irmã, [porque] ela disse que gostaria muito de desfilar, e aí ele, com o presidente, fizeram o convite. Ela também está na escola, superfeliz", diz.