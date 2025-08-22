Notícias ao Minuto
Jeannie faz 94 anos: A surpreendente carreira de Barbara Eden

A atriz e cantora comemora seu aniversário em 23 de agosto.

22/08/2025 14:30 ‧ há 51 minutos por Notícias Ao Minuto

Fama

Hollywood

Barbara Eden é uma das estrelas mais queridas de Hollywood. A atriz e cantora tem uma carreira de quase 70 anos, com participações em inúmeros filmes, programas de televisão e produções teatrais. Seu papel mais famoso é o de Jeannie na série dos anos 1960 'Jeannie é um Gênio'. A estrela se aposentou aos 90 anos, mas ainda aparece em eventos do tapete vermelho e impressiona a todos como uma das figuras mais antigas e carismáticas do mundo do entretenimento. Então, quais são os altos e baixos da longa vida e carreira de Barbara Eden?

Clique na galeria e relembre seus triunfos profissionais e lutas pessoais.

