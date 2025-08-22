Ludmilla divulga “Cam Girl”, parceria inédita com Victoria Monét

© Getty Images

Ludmilla lança nesta quinta-feira (21) o single “Cam Girl”, uma parceria inédita com Victoria Monét, uma das vozes mais respeitadas do Rhythm and Blues na atualidade e vencedora de três Grammys em 2024, incluindo Melhor Álbum de R&B, Melhor Performance R&B e Melhor Engenharia de Som por seu elogiado projeto “Jaguar II”. A faixa chega como o segundo single do aguardado novo álbum de Lud, previsto ainda para este ano, e marca mais um movimento ousado em sua carreira: criar um R&B com identidade brasileira, que mistura batidas do funk e outros elementos de gêneros nacionais.

Composta por Ludmilla e Victoria Monét, “Cam Girl” é produzida por DJ Caetano e Ajaxx. A música explora o universo das transmissões ao vivo com uma abordagem sensual e empoderada. Acompanhada de um beat que funde sonoridades do R&B, trap e funk, Ludmilla assume o vulgo “BadLudRJ”, uma persona dentro desse universo digital, que evoca sedução, mas também controle, autoconfiança, liberdade e empoderamento feminino.

“Cam Girl é uma música muito especial pra mim porque representa essa minha nova fase, onde eu tô me jogando no R&B, mas ao mesmo tempo me propondo a fazer isso com originalidade, do meu jeito, com a minha verdade. Quis trazer a sensualidade, mas também a força e a atitude que marcam quem eu sou. Quando ela ficou pronta, senti que precisava de uma outra mulher tão poderosa quanto pra dividir isso comigo, e a Victoria Monét foi a escolha perfeita. Ela é uma artista que eu admiro, que representa o R&B com excelência, além de ser uma amiga que fez questão de colaborar e ser extremamente participativa em todo o processo de criação da música e do vídeo”, comenta Ludmilla.

Em sintonia com essa energia de parceria e originalidade, Victoria compartilha seu entusiasmo pela colaboração e o significado especial que essa união artística representa: “Sempre fui atraída por oportunidades que me desafiam criativamente e me permitem me conectar com outras culturas. Além disso, eu já era fã e amiga da Ludmilla, então quando essa oportunidade surgiu, pareceu a chance perfeita de misturar mundos musical e pessoalmente. Eu amo colaborações que ultrapassam limites, e a ideia de trabalhar com a Ludmilla, que é uma potência no que faz, foi um “no brainer” desde o momento em que ela me chamou! Sempre quis ter uma música com ela e finalmente ‘Cam Girl’ está aqui!”

[Ludmilla e Victoria Monét]© Divulgação / ro.lexx

O visualizer, gravado em uma mansão típica de West Hollywood, em Los Angeles, é dirigido por Rafael Carmo. Com uma estética interativa que mistura overlays digitais, câmeras de live stream e interfaces virtuais, Ludmilla e Victoria Monét assumem a câmera, dançando, se divertindo e seduzindo o público.





“A ideia era criar um universo digital quente e interativo, como se o espectador estivesse surfando nas interfaces e assistindo a essa live ao vivo”, comenta Carmo. “A Lud recebe a Victoria para uma tarde de resenha em casa. A vibe é essa: duas mulheres lindas, ricas e livres, se divertindo com estilo.”

O visualizer propõe também criar uma narrativa envolvente e cheia de detalhes para que o público possa explorar a cada nova visualização. O vídeo traz spoilers, easter eggs e símbolos que remetem tanto a trabalhos passados quanto a projetos futuros da artista, como a maçã, símbolo da música “Paraíso”, lançada em junho como o primeiro single do novo álbum.

A capa de “Cam Girl” recria a composição da fotografia “L’ai-je bien descendu?”, assinada por Rick Owens, estilista e designer americano conhecido por seu trabalho na intersecção entre moda e arte visual. O resultado é um registro visual impactante, que une referências da moda, da cultura pop e da linguagem digital dos anos 2000.