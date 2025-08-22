Apresentador Thiago Gardinali sofre assalto em SP e desabafa

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista e apresentador Thiago Gardinali, do Balanço Geral Manhã (Record), passou por momentos de tensão na tarde desta quinta-feira (21). Enquanto dirigia com a namorada, a repórter Paola Vianna, ele foi vítima de um assalto na Avenida Washington Luís, zona sul de São Paulo, e acabou sofrendo ferimentos leves.

O crime aconteceu de forma rápida e violenta. Segundo Gardinali, um homem se aproximou do carro em movimento, golpeou o vidro lateral com força e conseguiu arrancar o celular do apresentador. Os estilhaços atingiram sua mão, deixando cortes superficiais.

"Eu acabo de ser vítima daquilo que mostramos todos os dias na televisão. Estava na Avenida Washington Luís, nem sei como aconteceu. O cara simplesmente se debruçou e deu um soco, em velocidade. Eu tô até com a mão machucada, me cortei. Ele arrancou o celular e sumiu. Eu não sei de onde veio esse cara, é inacreditável. O sentimento é de ódio", relatou o apresentador em entrevista ao Cidade Alerta, ainda abalado com a situação.

Após o ataque, Gardinali chegou a descer do carro e tentou correr atrás do criminoso, mas não conseguiu alcançá-lo. A polícia foi acionada, mas até o momento não há informações do suspeito.

Apesar do susto, o jornalista e a namorada passam bem. Paola não foi ferida e acompanhou de perto o momento de desespero. "Foi tudo muito rápido, em segundos", contou ela à emissora.

Leia Também: Juntas na Dança dos Famosos, Gracyanne nega climão com Nicole Bahls