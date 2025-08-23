David Ketchum, ator de Agente 86, morre aos 97 anos

© Everett

David Ketchum, mais conhecido pelo papel do Agente 13 na sitcom Agente 86 (Get Smart), morreu no dia 10 de agosto em uma unidade de saúde em Thousand Oaks, Califórnia, como confirmou sua filha, Nicole Madden, ao The Hollywood Reporter. Ele tinha 97 anos.

"Deixa um legado de risadas, carinho e momentos de televisão atemporais – lembrando a todos que, às vezes, a surpresa mais simples (como alguém empoleirado em uma caixa de correio) pode render o maior sorriso", disse a família ao The Hollywood Reporter.

A informação também foi confirmada à People pelo departamento do médico legista de Ventura.

Entre os vários projetos de sua carreira, David Ketchum interpretou Mel Warshaw ao lado de John Astin e Marty Ingalls na sitcom I'm Dickens, He's Fenster, exibida pela ABC entre 1962 e 1963. Também integrou o elenco da comédia Camp Runamuck, da NBC, entre 1965 e 1966.

Nascido em Quincy, Illinois, em 4 de fevereiro de 1928, Ketchum se formou em engenharia na UCLA. "Já tinha atuado várias vezes", contou em entrevista de 1965. "Mas não conseguia me conformar com o show business. Imaginei que, eventualmente, teria de trabalhar para sobreviver – por isso estudei engenharia", acrescentou.

O ator também participou de uma cena de comédia sobre Hollywood no The Steve Allen Plymouth Show, em 1957, e atuou ao lado de Ken Berry, Jackie Joseph e Jo Anne Worley no Billy Barnes Revue, que chegou à Broadway em 1961.

Além disso, fez participações em séries como The Real McCoys, The Munsters, Good Morning World, Gomer Pyle, Mod Squad, That Girl, Green Acres, The Odd Couple, Happy Days e Alice.

No cinema, atuou em produções como Good Neighbor Sam (1964), The Grasshopper (1970), Bless the Beasts & Children (1971), Your Three Minutes Are Up (1973), The North Avenue Irregulars (1979), Love at First Bite (1979), The Main Event (1979), Young Doctors in Love (1982) e The Other Sister (1999).

David Ketchum deixa a esposa, Louise, com quem se casou em agosto de 1957, as filhas Nicole e Wendy, os netos Hannah, Alison e Cameron, e o bisneto Noah.

