Virgínia comenta ligação na madrugada para Neymar e treta com Ana Castela

© Reprodução / Redes Sociais

A influenciadora Virgínia Fonseca se manifestou nesta sexta-feira (22) após ver seu nome envolvido em duas polêmicas recentes. Em entrevista ao portal Leo Dias, exibida no programa Melhor da Tarde, da Band, a empresária descartou qualquer rivalidade com Ana Castela, apontada como novo affair de Zé Felipe, e também comentou os rumores de que teria desagradado Bruna Biancardi ao ligar para Neymar durante a madrugada.

“Maravilhosa! Eu amo a Ana. Conheci ela lá no camarim do meu programa”, disse Virgínia, ao ser questionada sobre a cantora sertaneja. Em relação ao episódio envolvendo Neymar, a influenciadora adotou tom conciliador: “Sempre fiz, mas a pessoa desculpa a quem não gostou, mas faz parte”, declarou. Segundo os boatos, a chamada teria ocorrido por volta das 2h da manhã e não teria sido bem recebida por Bruna Biancardi, companheira do jogador.

O assunto ganhou repercussão nas redes sociais, mas Virgínia afirmou que não vê motivos para polêmicas. “Peço desculpa se não gostou”, resumiu.

A entrevista ocorreu durante a inauguração da primeira loja física da sua marca de cosméticos, no bairro do Brás, em São Paulo, que reuniu uma multidão de fãs. O empreendimento é mais um passo na expansão dos negócios de Virgínia, que já conta com mais de 190 quiosques espalhados pelo Brasil.

“Com certeza [meu sobrenome é trabalho]. Temos mais de 190 quiosques pelo trabalho e agora a primeira loja física”, comemorou.

O evento marcou um momento importante para a influenciadora, que conciliou as declarações sobre sua vida pessoal com a celebração de mais uma conquista profissional.

Leia Também: Cariúcha e filho de Gugu trocam beijos em festa; vídeo