Katy Perry passará parte do aniversário da filha no 'tribunal'

Katy Perry não vai passar o aniversário da filha integralmente ao lado dela. A pequena Daisy Dove, fruto do relacionamento já encerrado com Orlando Bloom, completa cinco anos no dia 26 de agosto, mas, nessa mesma data, a cantora terá que participar de uma audiência judicial por conta de um processo envolvendo uma mansão em Santa Bárbara, na Califórnia.

A sessão estava inicialmente marcada para 21 de agosto, mas, devido à agenda da turnê The Lifetimes, o depoimento de Katy foi adiado para o dia do aniversário da filha. A artista deve prestar o testemunho de forma virtual.

“Não gosto da estratégia da Sra. Hudson. Ela a coloca em uma posição ruim”, disse o juiz Joseph Lipner, referindo-se à cantora, cujo nome de nascimento é Katheryn Elizabeth Hudson. Já a equipe de Katy rebateu: “Não houve nenhuma estratégia ou tática.” Até o momento, representantes da artista não se pronunciaram publicamente.

Entenda o caso judicial

Em 2020, Katy Perry firmou contrato para comprar uma mansão em Montecito, construída nos anos 1930 e avaliada em US$ 15 milhões. O imóvel pertencia ao empresário Carl Westcott, fundador da 1-800-Flowers, diagnosticado em 2015 com uma doença cerebral genética. Poucos dias após a assinatura, Westcott alegou não estar em condições mentais para fechar o negócio e tentou cancelar a venda.

Depois de uma longa disputa judicial, em maio de 2024 a cantora conseguiu adquirir oficialmente a propriedade, por meio da empresa LLC DDoveB. Em 2023, um juiz já havia reconhecido Katy como legítima dona da mansão, destacando que Westcott parecia “coerente, lúcido e racional” no momento da assinatura.

Além de reivindicar o imóvel, Katy Perry pede cerca de US$ 4 milhões em indenização, valor que inclui perdas estimadas com aluguel (US$ 3,5 milhões) e custos de reparos e manutenção (mais de US$ 1,3 milhão).

A propriedade conta com amplo terreno, piscina, jacuzzi, casa de hóspedes com três quartos e vista para o mar. A residência principal tem oito quartos e 11 banheiros.

