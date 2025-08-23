Diretor-assistente de 'Emily em Paris' morre nas gravações, que são suspensas

© Reprodução

ALESSANDRA MONTERASTELLI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor-assistente de "Emily em Paris", da Netflix, morreu durante as gravações da série em Veneza, na Itália. O italiano Diego Borella, 47, iria filmar a última cena da trama no hotel Danieli quando desmaiou. Ele teria sofrido uma parada cardíaca, segundo o jornal italiano La Repubblica.

A equipe do set ainda tentou reanimá-lo, sem sucesso. As filmagens da série foram suspensas temporariamente.

Segundo um comunicado do serviço de saúde de Veneza, divulgado pelo jornal Telegraph, a ambulância chegou ao local às 18h42 de quinta-feira. "Os médicos tentaram ressuscitá-lo. Mas, no final, todos os esforços foram infrutíferos. Por volta das 19h30, ele foi declarado morto", diz a nota.

Essa era a última semana de gravações da 5ª temporada de "Emily em Paris", com estreia programada para o dia 18 de dezembro.

