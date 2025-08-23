Ele dizia que estava em crise no casamento, diz mulher sobre suposto caso com David Luiz

© Getty Images

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-jogador de Flamengo, Fortaleza e seleção brasileira, o zagueiro David Luiz, 38, se tornou alvo de um suposto caso extraconjugal. Isso porque uma mulher de nome Karol Cavalcante afirma que teve um affair com o atleta. David é noivo e tem duas filhas.

Em papo com o F5, Karol, que é formada em serviço social e tem 26 anos, afirma que se encontrou com o jogador em Fortaleza (CE) após troca de mensagens pelas redes sociais. Segundo ela, que mora numa cidade no interior do Ceará, ele tinha o interesse de fazer um trisal e incluir uma amiga dela na relação.

"Não aceitei, pois nunca fiz e não me senti bem com a proposta", diz.

Ela diz que David teria dito que estava em crise no casamento. "A gente só chegou a se encontrar porque ele mencionou essa crise e que estava com a esposa somente pelas crianças. Mas que não tinha mais nada com ela", afirma.

A suposta amante também conta que com o passar do tempo, foi percebendo atitudes mais agressivas por parte dele. Ambos conversavam no modo temporário, que é quando as mensagens somem. Mas ela tirou print de várias delas e resolveu comentar com amigos para se sentir mais protegida.

"As mensagens que ele me mandava me transmitiam medo, angústia e eu estava assustada", afirma. Todo o caso durou cerca de um mês. "Não achei justo a forma como ele me tratou e sumiu após as negativas. Só quero paz."

Em nota enviada ao F5, a Alob Sports, empresa que cuida do agenciamento de David Luiz, nega que ele tenha tido um caso e afirma que teria sido Karol quem mandou fotos íntimas sem o consentimento do atleta.

"Antes de qualquer interação, o jogador recebeu em momentos diferentes imagens íntimas da pessoa mencionada com o intuito de despertar a atenção do atleta. Após um período e apenas por um breve momento, David interagiu por mensagens, mas jamais houve qualquer encontro presencial entre as partes", diz a nota. Karol nega que tenha enviado fotos. "Ele que começou a seguir e puxar assunto."

A nota da assessoria de David segue: "Diante das alegações divulgadas, solicitamos ao Magna Praia Hotel um documento que comprove a ausência do atleta no local, pois ele nunca esteve lá. No momento, aguardamos o retorno da administração do hotel. David Luiz reitera seu compromisso com a verdade e confia que os fatos serão devidamente esclarecidos", encerra o comunicado.

Após a repercussão do caso, a suposta amante usou as redes sociais para lamentar tudo o que vem acontecendo. "Eu sei que é uma situação delicada, mas quero deixar claro que nunca tive a intenção de ferir ninguém. Não foi minha intenção me envolver em algo errado ou causar sofrimento", afirma.

