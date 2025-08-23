Gisele Bündchen mostra raras fotografias do filho bebê

© Instagram_gisele

Gisele Bündchen fez uma rara publicação em sua página no Instagram. A supermodelo brasileira, de 45 anos, compartilhou um conjunto de imagens deste verão, incluindo fotos do filho mais novo.

A celebridade foi mãe pela terceira vez em fevereiro, ao dar à luz o primeiro filho com o atual companheiro, Joaquim Valente.

Além do bebê que nasceu este ano, Gisele também é mãe de Vivian, de 12 anos, e Benjamin, de 15, frutos de seu casamento com Tom Brady, de 47 anos.

Na publicação, Gisele escreveu: “Obrigada, verão, você tem sido tão bom para nós.” Além de mostrar o filho bebê, a modelo destacou também diversos momentos do seu verão e belas paisagens.

O nascimento do filho mais novo de Gisele Bündchen



Em fevereiro, a imprensa internacional revelou que a top havia dado à luz seu terceiro filho, o primeiro com Joaquim Valente.

O TMZ foi o primeiro a noticiar o acontecimento, mas na época não foram revelados detalhes, como o sexo ou o nome do bebê.

Gisele e Joaquim Valente estão juntos desde junho de 2023, após o término do casamento da modelo com Tom Brady.

Quando a gravidez veio a público, uma fonte próxima contou à revista People que Gisele estava “animada para abraçar esse novo capítulo”. Segundo a mesma fonte, a top recebeu muitas “mensagens positivas e felicitações” e tentou manter a gestação em segredo pelo máximo de tempo possível, mas admitiu que isso “estava começando a ser um desafio”.

Mesmo após o nascimento do bebê, Gisele tem procurado se manter discreta. Ainda assim, costuma celebrar datas especiais — como fez no Dia das Mães.

Na ocasião, a supermodelo escreveu:

*“Tenho estado em silêncio por aqui, mas muito ocupada vivendo a vida. Às vezes, os momentos mais lindos não são compartilhados, são simplesmente vividos. Ultimamente, tenho abraçado ritmos mais lentos, conexões mais profundas e a beleza das lições que vêm com a presença.

Hoje, no Dia das Mães, sinto especialmente a falta da minha mãe, mas meu coração está cheio. Ser mãe tem sido o meu maior presente. Uma jornada que me ensina, me transforma e me enche de gratidão todos os dias. A todas as mães por aí, o amor de vocês molda o mundo de formas que as palavras não conseguem descrever. Eu vejo vocês. Eu honro vocês. Feliz Dia das Mães! Envio muito amor.”*

Na publicação, ela compartilhou uma foto segurando o bebê no colo, outra com todos os filhos e ainda uma imagem especial ao lado de sua mãe.

Leia Também: Ele dizia que estava em crise no casamento, diz mulher sobre suposto caso com David Luiz