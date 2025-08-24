Jovem fã desmaia no palco em show da Katy Perry

© Getty Images

Foi no último dia 3 de agosto que uma jovem fã de Katy Perry desmaiou no palco durante um show da cantora.

Como é habitual, a artista convida fãs para se juntar a ela no palco para o tema 'The One That Got Away', de 2011.

Naquela noite, McKenna foi escolhida para subir ao palco mas não aguentou a emoção e acabou por desmaiar.

De acordo com a Billboard, a cantora chamou McKenna e um amigo quando atuava na Little Caesars Arena, em Detroit, para cantar a música.

Já no palco ao lado da artista, a jovem acabou por cair desmaiada no chão e foi logo socorrida pela equipa de Katy Perry e pela equipe médica que estava no local. A própria Katy também rapidamente se colocou no chão junto da fã e permaneceu ao seu lado.

I've never seen any artist handle such situation better than katy perry did tonight, paused the show & stayed with the fan even after medics came. truly an angel!!! pic.twitter.com/uSBShSxgvw — Fadi ¹⁴³ (@TheWitnessedBoy) August 4, 2025

Em seguida, McKenna foi retirada do palco. Katy Perry reuniu depois as restantes fãs para um abraço entre todos e fez questão de desejar as melhoras a McKenna.

Katy Perry and her team were seen helping a girl who passed out on stage during her Detroit concert. pic.twitter.com/EOyk9aRBEj — Fox News (@FoxNews) August 5, 2025

"Querido Deus, rezamos pela McKenna, para que ela volte plena, mais brilhante e melhor que nunca. Amén."

Katy Perry stopped the show when a fan faints right in front of her until she was okay️ pic.twitter.com/JuqSBEHer2 — kanishk (@kaxishk) August 4, 2025

"É tanta coisa. Às vezes és tão corajosa e consegues subir no palco, e é muito pesado. Eu entendo esse sentimento", acrescentou.

Mais tarde, de acordo com o Daily Mail, Katy Perry fez questão de dizer ao público que a jovem estava bem.

Vale lembrar que Katy Perry vai celebrar o quinto aniversário da filha, Daisy Dove, no dia 26 de agosto. No entanto, neste dia especial a cantora vai ter de marcar presença numa sessão judicial, mas de forma virtual. Isto devido a um longo processo por causa de uma propriedade que comprou em 2020 com o ex-companheiro e pai da filha, Orlando Bloom.

