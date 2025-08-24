Jovem fã desmaia no palco em show da Katy Perry

Notícias ao Minuto
Quando Katy Perry estava atuando em Detroit, no início de agosto, uma fã foi chamada ao palco pela cantora e aconteceu depois um momento inesperado. A jovem desmaiou e foi logo socorrida pela equipe da artista e pelos profissionais de saúde que estavam no local.

© Getty Images

24/08/2025 06:49 ‧ há 7 horas por Notícias ao Minuto Brasil

Fama

Katy Perry

Foi no último dia 3 de agosto que uma jovem fã de Katy Perry desmaiou no palco durante um show da cantora.

 

Como é habitual, a artista convida fãs para se juntar a ela no palco para o tema 'The One That Got Away', de 2011. 

Naquela noite, McKenna foi escolhida para subir ao palco mas não aguentou a emoção e acabou por desmaiar. 

De acordo com a Billboard, a cantora chamou McKenna e um amigo quando atuava na Little Caesars Arena, em Detroit, para cantar a  música.

Já no palco ao lado da artista, a jovem acabou por cair desmaiada no chão e foi logo socorrida pela equipa de Katy Perry e pela equipe médica que estava no local. A própria Katy também rapidamente se colocou no chão junto da fã e permaneceu ao seu lado. 

Em seguida, McKenna foi retirada do palco. Katy Perry reuniu depois as restantes fãs para um abraço entre todos e fez questão de desejar as melhoras a McKenna.

"Querido Deus, rezamos pela McKenna, para que ela volte plena, mais brilhante e melhor que nunca. Amén."

"É tanta coisa. Às vezes és tão corajosa e consegues subir no palco, e é muito pesado. Eu entendo esse sentimento", acrescentou. 

Mais tarde, de acordo com o Daily Mail, Katy Perry fez questão de dizer ao público que a jovem estava bem. 

Vale lembrar que Katy Perry vai celebrar o quinto aniversário da filha, Daisy Dove, no dia 26 de agosto. No entanto, neste dia especial a cantora vai ter de marcar presença numa sessão judicial, mas de forma virtual. Isto devido a um longo processo por causa de uma propriedade que comprou em 2020 com o ex-companheiro e pai da filha, Orlando Bloom. 

