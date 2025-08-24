Famosos que adotaram os seus filhos

© <p>Getty Images</p>

Millie Bobby Brown, de 21 anos, e o marido Jake Bongiovi, de 23, compartilharam uma ótima notícia no Instagram: adotaram uma menina. Em sua publicação comovente, a atriz escreveu: ""Neste verão, recebemos nossa doce menina através da adoção. Estamos extremamente felizes em embarcar neste lindo novo capítulo da paternidade com paz e privacidade. E então somos três".

A adoção é um ato de amor e muitas celebridades realizaram o sonho de serem pais através desse recurso. Mas também houve casos de famosos, que já tinham herdeiros biológicos, e desejaram aumentar a família porque se apaixonaram por crianças órfãs. De fato, os laços de afetividade ultrapassam elos sanguíneos.

Clique na galeria e confira as estrelas brasileiras e internacionais que têm filhos adotados.

