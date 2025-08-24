Morre Jerry Adler, ator que interpretou Hesh Rabkin em 'Os Sopranos'

© Getty Images

A notícia foi confirmada pela família. “Jerry Adler faleceu em 23 de agosto de 2025, aos 96 anos. Nascido em 4 de fevereiro de 1929, Jerry vivia em Nova York”, diz o obituário citado pela revista People.

O amigo do artista, Frank J. Reilly, também confirmou a notícia publicamente através da rede social X (antigo Twitter), onde prestou uma homenagem.

“O grande ator, meu amigo Jerry Adler, faleceu hoje aos 96 anos. Vocês o conhecem por seus papéis icônicos, em muitas participações especiais. Nada mal para um homem que só começou a atuar aos 65 anos”, escreveu, acrescentando ainda um conjunto de fotos de Jerry.

The great actor, my friend Jerry Adler died today at the age of 96. You know him from one of his iconic roles had from many of his guest appearances. Not bad for a guy who didn’t start acting until he was 65. Check out his IMDb page. https://t.co/BeOLeEliOb pic.twitter.com/fnbB8soWy4 — Frank J. Reilly (@FrankJReilly1) August 23, 2025

Jerry Adler estreou-se na televisão aos 62 anos, na série Brooklyn Bridge (1991). Dois anos depois, conseguiu seu primeiro papel de destaque no cinema, no filme Manhattan Murder Mystery, de Woody Allen (1993).

Na década de 1990, participou de outras produções, como Alright Already e Hudson Street. Mas foi no fim da década que alcançou maior notoriedade com o papel em Os Sopranos, da HBO, interpretando o agiota Herman (conhecido como Hesh) Rabkin, conselheiro de confiança de Tony Soprano (personagem principal vivido pelo falecido ator James Gandolfini).

Vale lembrar que, em maio deste ano, também faleceu outro ator do elenco de Os Sopranos, Charley Scalies.

