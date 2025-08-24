Virginia Fonseca admite ida à festa de Vini Jr.: 'Minha última ressaca'

© Reprodução / Redes Sociais

A influenciadora Virginia Fonseca confirmou neste sábado (23), durante o programa Sabadou com Virginia, que esteve na festa de 25 anos do jogador Vini Jr., no Rio de Janeiro. A revelação aconteceu após semanas de especulações nas redes sociais, levantadas por uma live feita pela empresária no dia 20 de julho.

Na ocasião, Virginia apareceu com expressão cansada, levando a mão ao rosto, o que fez internautas suspeitarem que ela estaria de ressaca. Até então, a ex-mulher de Zé Felipe não havia confirmado nem desmentido a presença no evento do atleta.

A confirmação veio no quadro Verdade ou Desafio, quando o cantor Dudu Nobre perguntou à apresentadora sobre a última vez em que havia tido ressaca. Inicialmente, ela tentou despistar, mas, com a insistência da plateia e dos convidados, acabou revelando.

— Minha última ressaca foi recentemente. Foi na festa do Vini — admitiu, arrancando risadas e aplausos da plateia.

Dudu Nobre ainda lembrou da transmissão ao vivo realizada por Virginia poucas horas depois do evento. A influenciadora explicou que saiu direto da comemoração para cumprir sua agenda profissional.

— Eu fiz a live. Saí da festa e fui direto fazer a live. A festa foi no Rio de Janeiro. Saí de lá às 7h da manhã e fui trabalhar — contou.

A empresária é mãe de três filhos — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo — e atualmente comanda programas semanais no SBT, além de seguir ativa nas redes sociais.

