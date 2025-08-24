Serena Williams mostra a 'luta' contra a perda de peso

© Instagram_instagram.com/serenawilliams

Serena Williams foi mãe pela primeira vez, da pequena Olympia, em 2017. E foi nesse momento que sua vida mudou, já que a carreira como tenista deixou de ser tudo, dando início ao seu papel na maternidade — uma transição que impactou seu corpo de diferentes formas.

Recentemente, no dia 21 de agosto, a ex-atleta, que hoje é mãe de duas crianças, contou à People que já conseguiu perder cerca de 14 quilos desde que começou a usar um medicamento para ajudá-la nessa jornada.

Serena Williams afirmou que a medicação lhe deu “muita energia” e que estava se sentindo “muito bem com isso” — especialmente depois de tantas batalhas para conseguir reduzir o número na balança.

“Nunca consegui chegar ao peso que precisava, independentemente do que fizesse, não importava quanto eu treinasse. Foi uma loucura, porque nunca tinha estado em uma situação assim na minha vida, em que eu me exercitava tanto, me alimentava de forma tão saudável e ainda assim não conseguia alcançar o que queria”, desabafou.

Ela ressaltou também que a perda de peso não deve definir a autoestima de ninguém. “A perda de peso nunca deve mudar a sua autoestima. As mulheres costumam ser julgadas pelos seus corpos, independentemente do tamanho, e isso não é novidade para mim. Acredito que você deve se amar, independentemente do tamanho e da aparência”, comentou.

Depois de dar à luz Olympia, Serena Williams não escondeu as dificuldades que enfrentou para mudar sua aparência física. Com o tempo, a ex-tenista aprendeu a aceitar o corpo pós-parto.

Em julho de 2019, ela falou ao Who What Wear sobre o corpo da mulher após a maternidade. “Eu diria apenas que o corpo fica imperfeitamente perfeito depois de ter um bebê. Algumas pessoas voltam à aparência que tinham ou até melhoram, mas pode demorar mais tempo. E algumas acabam ficando com estrias ou cicatrizes, como eu.”

“Eu diria para você aceitar o seu corpo imperfeitamente perfeito, porque ele trouxe ao mundo um ser humano incrível”, reforçou.

Em outra conversa com a People, falando sobre a perda de peso após o nascimento da primeira filha, ela destacou que tudo aconteceu graças a “um estilo de vida muito saudável”.

“O meu segredo para perder o peso da gravidez foi simplesmente treinar, comer bem e ter um estilo de vida realmente saudável. E é difícil — ainda sinto que tenho um pouco a perder. Mas estou vivendo um dia de cada vez.”

Mais tarde, em agosto de 2023, Serena Williams deu à luz seu segundo filho, Adira River. Cerca de cinco meses depois, em janeiro de 2024, a ex-tenista publicou no Instagram um vídeo em que aparecia fazendo agachamentos com barra.

Já em junho de 2024, Serena se submeteu a um procedimento estético para aumentar a firmeza da pele, principalmente na região abdominal.

Agora, no dia 21 de agosto, voltou a falar com a People e revelou que estava recorrendo a um medicamento GLP-1 (um tipo de fármaco usado para controlar a diabetes, mas que também vem sendo utilizado por várias celebridades para ajudar na perda de peso).

“Estou me sentindo ótima”, afirmou. “Me sinto muito bem e saudável. Me sinto leve física e mentalmente”, disse, celebrando os 14 quilos eliminados.

“Nunca usei atalhos na minha carreira e sempre trabalhei muito. Eu sei o que é preciso para ser a melhor”, destacou. “Era muito frustrante fazer tudo certo e não conseguir mudar aquele número na balança ou a aparência do meu corpo”, confessou.

“Pesquisei bastante sobre o assunto. Pensei: ‘Isso é um atalho? Quais são os benefícios? Quais são os contras?’ Quis me aprofundar antes de tomar a decisão”, explicou, acrescentando que começou com as injeções cerca de seis meses após o nascimento do segundo filho, quando parou de amamentar, no início de 2024.

“Tive muito apoio e foi fácil conseguir a medicação. Perdi mais de 14 quilos usando o GLP-1 e fiquei muito animada com esse resultado”, disse.

Ainda assim, ressaltou que “sempre se sentiu confortável em qualquer tamanho, independentemente de estar mais pesada ou não”. “Nunca senti muita pressão para manter uma certa aparência. Mas eu sentia que meu corpo não estava feliz com aquele peso. Tinha dores nas articulações e em outras áreas por causa do excesso de peso, que eu não estava acostumada a carregar desde que tive filhos.”

“Mas o peso que eu tinha antes não tinha nada de errado. Simplesmente não era o que eu queria ter. Só sabia que queria estar em um ponto onde me sentisse confortável”, concluiu.

Leia Também: Com 'Evidências', Brasil conquista medalha inédita no Mundial de Ginástica Rítmica