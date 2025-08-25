Nattan incentiva que fã traia namorada em show por R$ 1.000; assista

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais uma vez, o cantor Nattan propôs uma dinâmica que causou polêmica em um de seus shows. Na apresentação na Festa do Folclore, em Três Lagos (MS), ele incentivou que um fã traísse a namorada no palco por R$ 1.000.

O detalhe: a traída estava na plateia, filmando a cena e avisando que caso ele beijasse a outra mulher, terminaria com ele.

Mesmo assim, com incentivo de Nattan e do público, o rapaz beijou outra pessoa na frente da atual companheira. Ao ser filmada, a jovem fazia sinais de que a relação havia chegado ao fim naquele momento.

Em seus perfis, os dois envolvidos resolveram se pronunciar. A moça confirmou que não namora mais e ainda pediu que as pessoas parem de atacar seu ex. Já ele se disse "extremamente arrependido" e que cometeu "o impensável".

A dinâmica foi muito criticada por parte do público nas redes sociais. "Qual é a desse cara? Todo show faz alguma coisa nojenta", disse um. "Ele depois que começou [a namorar] com a Rafa Kalimann ficou um grande sem noção", emendou outro internauta.

"Que belo exemplo do futuro papai", disse outra, já que Rafa está grávida de uma menina dele. "E ainda vai ser pai uma coisa dessas, será que ele vai ensinar isso à filha?", indagou outra. Procurado, Nattan não se pronunciou.

EITA! Nattan oferece R$1 mil para fã trair a namorada e show termina na separação do casal. pic.twitter.com/fp40h4YlMd — QG do POP (@QGdoPOP) August 23, 2025

OUTRAS DINÂMICAS CRITICADAS

Essa não foi a primeira vez que Nattan se envolveu em uma polêmica em show. No começo do mês de agosto, o cantor ofereceu R$ 1.000 para um homem que aceitasse beijar uma mulher com nanismo, em São Lourenço da Mata (PE).

Pelas redes sociais, a Annabra (Associação Nanismo Brasil) publicou uma nota de repúdio e prometeu levar a denúncia ao Ministério Público. Procurado, Nattan não se manifestou.

"Não somos piada. Somos pessoas. O que aconteceu no palco de um show em São Lourenço da Mata (PE) não foi 'brincadeira' nem 'entretenimento'. Foi capacitismo. E isso é crime", dizia trecho do comunicado.