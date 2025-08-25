Angela Ro Ro segue em recuperação e lança site oficial para receber doações

© Wallace Barbosa Anderson Borde Marcello Sa Barretto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Angela Ro Ro, ainda sob cuidados intensivos, está poupando a voz para ter uma recuperação completa. Ela havia voltado a falar no começo do mês, segundo seu advogado, Carlos Eduardo Campista de Lyrio, que lançou um site oficial para a artista receber doações dos fãs.

Angela Ro Ro está internada no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro, e em breve deve ir para um quarto onde poderá usar celular.

As doações à cantora devem ser feitas no site angelaroro.com. Impossibilitada de fazer shows, ela tem sua renda comprometida. Segundo o advogado, Angela Ro Ro ganha em torno de R$ 800 de remuneração por direitos autorais por mês.

Em maio, a cantora fez exames que revelaram que ela tinha uma infecção, o que levantou uma suspeita de câncer que não se confirmou.

Naquele mês, ela postou um vídeo dizendo "estou fazendo esse vídeo com dificuldade física". "Fui diagnosticada com infecção no sangue e suspeita de câncer. Não iria brincar com assunto sério. Eu amo a minha vida. Eu amo a vida de todos", disse, ofegante, indicando o número de seu Pix, o mesmo de seu CPF, na legenda da postagem. "Qualquer valor será bem-vindo."

A vida e trajetória de Angela Ro Ro serão narradas em um documentário de Liliane Mutti, atualmente em fase final de produção. A previsão é que ele seja lançado no canal Curta! e na plataforma de streaming CurtaOn.