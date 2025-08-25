Murilo Huff e Gabriela Versiani anunciam noivado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Murilo Huff, 29, e Gabriela Versiani, 27, anunciaram neste domingo (24) que ficaram noivos. A influenciadora e o cantor sertanejo publicaram uma série de fotos. O pedido, segundo o post, aconteceu em 5 de agosto.
Famosos como Giovanna Lancellotti, Lorena de Carvalho, Rafa Kalimann e Maisa parabenizaram os noivos. Murilo e Gabriela começaram a namorar em junho de 2023.
O cantor é pai de Leo, de 5 anos, de seu relacionamento com Marília Mendonça, que morreu em um acidente de avião em 2021. Recentemente, ele ganhou a guarda provisória do menino, em decisão de batalha judicial contra a ex-sogra, Ruth Moreira.