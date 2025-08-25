Membro da equipe de 'Emily in Paris' morre durante as gravações

© Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

As gravações da quinta temporada da série da Netflix, 'Emily in Paris', estão acontecendo em Veneza. E foi na cidade italiana que decorreu uma tragédia em pleno set. O assistente de realização Diego Borella, de 47 anos, teve um ataque cardíaco e acabou morrendo.

À BBC News, um assessor da Paramount Television Studios, produtora da série, confirmou o sucedido através de um comunicado.

"Estamos profundamente tristes em confirmar o falecimento repentino de um membro da família da produção de 'Emily in Paris'. Os nossos corações estão com a família e entes queridos neste momento incrivelmente difícil", revela a empresa norte-americana.

Como tudo aconteceu

O jornal La Repubblica revela que Diego Borella desmaiou à frente dos colegas enquanto se preparava para gravar uma cena. A equipe médica da série ainda tentou salvá-lo mas ele acabou não resistindo e morreu no local.

As gravações foram temporariamente suspensas após a morte do profissional.

'Emily in Paris' - Um Sucesso que já vai na quinta temporada

A série da Netflix estreou em 2020 e conquistou logo o público da plataforma. A história foca-se em Emily Cooper, uma norte-americana que se muda para Paris para trabalhar em uma empresa de marketing.

E é aí que enfrenta vários desafios como a língua que não domina, o choque cultural e também o amor.

Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Camille Razat e Bruno Gouery são alguns dos atores que também fazem parte da produção. A quarta temporada foi lançada em 12 de setembro e acaba com a personagem principal em Roma, para onde ela se muda para abrir uma nova agência de comunicação.

Espera-se que a quinta temporada estreie no fim deste ano.