Homem suspeito de ameaçar Felca é preso em Olinda (PE)

© Reprodução- Youbtube

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem suspeito de fazer ameaças contra o influenciador Felipe Bressanim Pereira, o Felca, foi preso na manhã desta segunda-feira (25) em operação da Polícia Civil de São Paulo. Cayo Lucas foi preso em Olinda, em Pernambuco, com apoio da polícia daquele estado.

Foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e outro de prisão temporária. A polícia realizou diligências em dois endereços e Cayo foi preso em casa.

"No interior do imóvel, foi constatado que o computador do investigado estava em uso e aberto na tela de acesso à plataforma de Segurança Pública do Estado de Pernambuco, circunstância que reforça a gravidade da conduta e será objeto de análise pericial", afirmou a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Ele é investigado por ameaça, stalking e associação criminosa.

No momento da abordagem, ele estava acompanhado de outro homem identificado como Paulo Vinicius.

Após a prisão, Cayo foi levado a uma delegacia para o registro da detenção.

"Já Paulo Vinícius será apresentado à autoridade policial local, uma vez que sua conduta se amolda ao previsto no artigo 154-A do Código Penal, em situação de flagrante delito", afirmou a pasta da segurança. O artigo citado refere-se ao crime de invasão de dispositivo informático.

A Justiça de São Paulo havia determinado a quebra de sigilo de uma conta de email que enviou mensagens com ameaças de morte a Felca, autor de vídeo com denúncias de adultização e exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais que mencionam o influenciador Hytalo Santos.

O advogado de Felca afirma que o endereço de email enviou duas mensagens ao youtuber no sábado (16).

Além do acesso a dados do dono da conta, a Justiça determinou que a empresa de tecnologia informe o endereço IP de acesso dos últimos seis meses, "portas lógicas de origem, data, hora, minutos, segundos e milésimos de segundos, bem como quaisquer dados cadastrais aptos a identificar o usuário responsável".

Felca relatou já ter recebido ameaças e, por isso, passou a andar de carro blindado.

"[Estou recebendo] muitas [ameaças], de assuntos delicados. Muitas, muitas. Comecei a andar com carro blindado e segurança. Muitas ameaças, sim. A questão das bets, por exemplo, vieram muitas ameaças", disse, em entrevista ao podcast PodDelas.

Em um vídeo publicado no início do mês, Felca citou diversos casos em que crianças têm sua imagem explorada, tanto por pais quanto por outros adultos, que lucram com os vídeos publicados. Em alguns deles, as crianças aparecem em contextos sexualizados ou frequentando ambientes com adultos, como baladas, o que é chamado de adultização.