Cantora Raye interrompe show em Londres após fã desmaiar na plateia

© Getty Images

A cantora Raye se apresentou no All Points East Festival, em Londres, no sábado, dia 23 de agosto, e interrompeu o seu show por causa de uma situação que a deixou assustada.

De acordo com a imprensa internacional, a cantora, de 27 anos, estava falando com a multidão que assistia ao seu espetáculo quando um fã desmaiou.

Ao ser alertada para tal situação, Raye fez questão de se certificar que estava tudo bem e pedir ajuda aos seguranças.

"Temos algumas pessoas apontando e a acenando para ali, está tudo bem? Segurança, por favor, alguém pode ir lá?", disse a artista.

"A segurança está chegando. Podemos abrir caminho, por favor? Podemos recebeu um sinal positivo quando já estiver aí alguém para ajudar?", acrescentou Raye.

"Acho que alguém desmaiou. Está tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Tudo bem, está tudo bem", continuou, explicando que a situação já estava 'sendo controlada'.

E depois de os fãs terem confirmado que estava tudo bem ao fazer o sinal com o polegar para cima, a multidão começou a aplaudir.

Raye forced to halt her performance as a fan collapses in the crowd at All Points East Festival https://t.co/tWEysHkHJV — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 23, 2025

Veja ainda na galeria algumas fotografias do concerto da artista no All Points East Festival.

Vale lembrar que Katy Perry também viveu uma situação semelhante no início do mês. A cantora chamou alguns fãs ao palco e uma das suas admiradoras acabou desmaiando.

Tal episódio aconteceu no dia 3 de agosto, em Detroit. Assim que a jovem, McKenna, caiu no palco desmaiada, Katy Perry colocou-se de imediato no chão ao lado da fã, e rapidamente chegou a equipa da artista e a equipa médica que estava no local para ajudar.

McKenna foi levada para fora do palco e Katy rezou pela jovem para que ficasse tudo bem. Mais tarde, a cantora fez questão de dizer ao público que a fã estava bem.

Vale destacar ainda que a rapper Doechii ia se apresentar no All Points East Festival no sábado, dia 23 de agosto, mas cancelou o show.

A informação foi compartilhada na página de Instagram do festival, que lamentaram o anúncio do cancelamento do show da artista, de 27 anos. No entanto, não foram divulgadas mais informações sobre o cancelamento do espetáculo. Veja a publicação abaixo:

De acordo com o Daily Mail, Doechii também cancelou a atuação no festival Forwards Bristol, no domingo, assim como a apresentação no Rock en Seine em Paris, na quinta-feira.