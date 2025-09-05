Modelos que mais impactaram o mundo: Quem são as brasileiras?

© <p>TV Globo/WCNOCLICK</p>

Embora alguns acreditem que a era das supermodelos já passou, é inegável que certas tops se tornaram verdadeiros ícones por meio de seu trabalho. A indústria da alta costura não é tão acessível ao público em geral quanto a música ou o cinema, mas algumas modelos se tornaram nomes conhecidos por sua fama.

Provando seu apelo duradouro, o Victoria's Secret Fashion Show fez um retorno triunfante após um hiato de seis anos, em outubro de 2024. E a marca icônica não economizou e apostou em todas as fichas, trazendo lendárias "Angels" como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Bella e Gigi Hadid, e veteranas como Carla Bruni para a passarela. Em uma aparição particularmente especial, Kate Moss, diva da década de 1990, surpreendeu a todos com sua estreia pela marca aos 50 anos.

Por sinal, será que a era das supermodelos está de volta? Se você viveu a era de ouro delas ou está apenas descobrindo as estrelas que abriram caminho para os "influenciadores" de hoje, esta galeria mostra os nomes que transcenderam a passarela para se tornarem lendas da moda. Clique na galeria para saber mais sobre essas musas!