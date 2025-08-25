Gilberto Gil e Chico Buarque notificam ex-baixista dos Pixies por suposto plágio

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gilberto Gil e Chico Buarque notificaram a gravadora de Paz Lechantin, ex-baixista e vocalista de apoio da banda de indie rock Pixies, por suposto plágio. Os cantores alegam que "Hang Tough", lançada em 18 de agosto pela artista argentina, teria a mesma melodia do clássico da MPB "Cálice", composta por Chico e Gil.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Chico, que ressaltou que a artista argentina, em nenhum momento, solicitou autorização para o uso da canção, um procedimento normal e obrigatório no caso da gravação de obras de autoria alheia.

Ainda segundo a assessoria de Chico, nesta semana os advogados do cantor vão providenciar uma notificação extrajudicial para que as partes envolvidas conversem.

Lechantin integrou a banda americana de rock alternativo Pixies de 2013 a 2024. "Hang Tough" faz parte de "Triste", seu primeiro disco desde a saída do grupo, com lançamento previsto para 17 de outubro. Sua gravadora, Hideous Human Records, afirma em seu site que Lechantin assina a composição e a letra de todas as doze faixas de "Triste".

Além de integrar os Pixies, Lechantin também colaborou com projetos musicais como A Perfect Circle, Zwan e The Entrance Band. Além de "Triste", ela lançou o disco "Songs for Luci" em 2006.