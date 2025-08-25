Snoop Dogg diz ter ficado desconfortável com cena LGBTQ+ em filme infantil

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Snoop Dogg, 52, voltou a gerar debate nas redes sociais após comentar sua experiência ao assistir ao filme "Lightyear" (2022), animação derivada de Toy Story. Em entrevista ao podcast It's Giving, o rapper afirmou que não se sentiu à vontade ao levar os netos ao cinema por conta da presença de uma cena que retrata um casal lésbico.

Segundo ele, a situação se tornou desconfortável quando um dos netos perguntou como duas mulheres poderiam ter tido um filho juntas. "Meu neto, no meio do filme, disse: 'Papa Snoop, como ela teve um filho com uma mulher? Ela é uma mulher'", relatou. O artista disse que ficou sem saber o que responder à criança naquele momento.

Na trama, a personagem Alisha Hawthorne, colega de Buzz Lightyear, vive um relacionamento com Kiko, com quem forma uma família. A cena chegou a gerar polêmica na época do lançamento, sendo alvo de debates em diferentes países.

Snoop afirmou que, desde então, ficou receoso de frequentar sessões infantis. "Estou com medo de ir ao cinema agora. É como se vocês me colocassem no meio de uma situação para a qual eu não tenho resposta", declarou.

O rapper também criticou a presença de representatividade LGBTQ+ em filmes voltados ao público infantil. Para ele, "essas cenas geram perguntas que os adultos nem sempre estão preparados para responder".

Nas redes sociais, o rapper vem sendo duramente criticado pelo fato de falar abertamente sobre uso de drogas e sexualizar mulheres, mas não conseguir conversar com o sobrinho sobre famílias LGBTQIA+.