Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos, diz jornal

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Segundo o jornal Extra, chegou ao fim o casamento de Maria Bethânia, 79, e Gilda Midani, 65. As duas estavam juntas desde 2017. Elas mantinham o relacionamento longe dos holofotes. Em junho, Gilda abriu uma exceção para compartilhar uma homenagem a Bethânia no aniversário da cantora:

"Viva a vida e a arte de Maria Bethânia. O tempo? ele faz bem pra gente, pra arte, pra alma. Bethânia festeja hoje mais um ciclo e celebra também, neste ano, seus 60 anos de carreira, de palco, de poesia, de música, amor e devoção", dizia trecho da publicação compartilhada por Gilda..

O relacionamento profissional continua. Gilda, designer de moda, é responsável pelos figurinos que Bethânia usa nos shows -inclusive em sua nova turnê, comemorando as seis décadas de carreira.

Bethânia e Gilda foram flagradas juntas pela primeira vez no quinto ano de relacionamento. Em 2022, elas foram vistas se beijando numa festa em Santo Amaro (BA).

QUEM É GILDA MIDANI

Gilda é estilista, fotógrafa, diretora e dona de uma loja de grife. Ela já vestiu Bethânia para capas de revistas, apresentações e turnês.

Ela é mãe do ator João Vicente de Castro. O rapaz é fruto do relacionamento de Gilda com o jornalista Tarso de Castro, que morreu em 1991.

União entre Gilda e Bethânia ficou mais conhecida do grande público em 2022. À época, João Vicente falou do impacto do casamento durante o programa "Papo de Segunda" (GNT).

"Minha mãe é uma mulher muito à frente do seu tempo, muito alternativa. Na época, eu não entendi uma coisa que ela disse, mas hoje entendo. Ela disse uma vez em uma discussão: 'A coisa mais triste do mundo é um filho ouvir de uma mãe que ela se anulou, se sacrificou'. É um peso na cabeça da criança: 'Eu sou um sacrifício?'", contou João Vicente.