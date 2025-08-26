Notícias ao Minuto
Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciam sexo do bebê

A novidade foi contada nas redes sociais no mesmo dia em que os artistas celebram a marca de sete anos de casados

Folhapress
26/08/2025 08:30 ‧ há 3 horas por Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casal Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciou que o bebê que esperam é uma menina, ainda sem nome revelado.
Em vídeo, ambos afundam taças num bolo, e o recheio com a cor rosa evidenciou o sexo da primeira herdeira.

 

A novidade é contada no mesmo dia em que eles celebram a marca de sete anos de casados. "Não há forma melhor de celebrar do que compartilhando o dia em que descobrimos o sexo do nosso grande amor. Sempre sonhamos e soubemos que seria você. Todo amor e proteção do mundo", escreveram eles na postagem.

Foi em julho que o casal dividiu com o público uma de suas maiores alegrias: a gestação. O anúncio foi feito nas redes sociais da atriz, que compartilhou uma foto acompanhada da legenda "Há cinco meses esperando o amor da nossa vida".

 
 
 
 
 
Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

A publicação logo mobilizou fãs, colegas de profissão e celebridades que celebraram a novidade nos comentários.

