Influenciador Lucas Rangel compra robô chinês de R$ 230 mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Lucas Rangel exibiu nas redes sua nova aquisição: um robô humanoide da marca chinesa Unitree. Segundo Lucas, o novo brinquedo custou R$ 230 mil. "Estou com medo, mas também fascinado", escreveu o influenciador.
Nos vídeos, o humanoide bate palma, dá abraço e aperto de mão, corre, manda beijos, posa para foto e até interage com um cachorro.
Esse não é o primeiro robô de Lucas: ele também já mostrou nas redes seu cachorro-robô e seu dinossauro-robô de R$ 13 mil.
No próximo mês, Lucas e o marido, o também influenciador Lucas Bley, serão pais. Eles esperam a bebê Mia, que nascerá via barriga de aluguel nos EUA.