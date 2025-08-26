Notícias ao Minuto
Procurar

Influenciador Lucas Rangel compra robô chinês de R$ 230 mil

Brinquedo bate palmas, abraça e manda beijo; 'Estou com medo, mas também fascinado', diz proprietário do humanoide

Influenciador Lucas Rangel compra robô chinês de R$ 230 mil

© Reprodução

Folhapress
26/08/2025 11:30 ‧ há 32 minutos por Folhapress

Fama

REDES-SOCIAIS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Lucas Rangel exibiu nas redes sua nova aquisição: um robô humanoide da marca chinesa Unitree. Segundo Lucas, o novo brinquedo custou R$ 230 mil. "Estou com medo, mas também fascinado", escreveu o influenciador.

 

Nos vídeos, o humanoide bate palma, dá abraço e aperto de mão, corre, manda beijos, posa para foto e até interage com um cachorro.

Esse não é o primeiro robô de Lucas: ele também já mostrou nas redes seu cachorro-robô e seu dinossauro-robô de R$ 13 mil.

No próximo mês, Lucas e o marido, o também influenciador Lucas Bley, serão pais. Eles esperam a bebê Mia, que nascerá via barriga de aluguel nos EUA.

 
 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Lucas Rangel (@lucasranngel)

Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciam sexo do bebê

Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciam sexo do bebê

A novidade foi contada nas redes sociais no mesmo dia em que os artistas celebram a marca de sete anos de casados

Folhapress | 08:30 - 26/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você