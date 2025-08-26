Notícias ao Minuto
Repórter da Record Bahia entra em trabalho de parto ao vivo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A repórter Maryanne Barros surpreendeu os telespectadores e seus colegas de trabalho ao anunciar ao vivo que estava entrando em trabalho de parto. O caso durante a transmissão do jornal Bahia no Ar, da Record Bahia, na manhã desta segunda-feira (25).

 

Na ocasião, ela anunciou a novidade antes de ir para a maternidade. "Deixa eu me despedir um pouquinho aí do pessoal porque a gente vai se encontrar agora só no ano que vem. Neste exato momento, estou aqui em trabalho de parto. Entrego para você", disse Barros.

"Vou correndo para o hospital para poder ganhar a minha pequena que está querendo chegar", explicou logo antes da transmissão voltar ao estúdio do telejornal. Em seguida, a apresentadora Jéssica Smetak não conteve a emoção e elogiou a colega. "Que legal. Que mulher arretada, gente! Estou emocionada."

 

