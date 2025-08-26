Caetano Veloso é beijado por guarda de trânsito após show em Brasília

© Reprodução / X

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um guarda de trânsito de Brasília não se furtou a tietar Caetano Veloso e ainda pediu para dar um beijo no cantor. Após um show na capital federal, o profissional abordou o carro em que estavam Caetano e sua equipe.

A interação foi registrada nas redes sociais do artista. "O senhor estava fazendo show aqui em Brasília? Coisa linda! Eu posso dar um beijo no senhor?", perguntou o guarda.

Com consentimento do artista, o fã deu a volta até o banco do passageiro e beijou Caetano no rosto. "Que maravilha, que homem cheiroso", elogiou.

Em seguida, ele foi até o banco de trás e cumprimentou também Paula Lavigne. "É o efeito Caetano!", se divertiu a esposa e empresária do artista.

Brasília sempre me faz sorrir! Já não vejo a hora de voltar para a nossa capital federal! Será que eu volto ainda esse ano pra buscar uma flor do cerrado? ️



Próxima parada: São Paulo! Estão preparados para #CaetanoNosFestivais?



AGENDA COMPLETA:



️ 07/09/2025 - Coala… pic.twitter.com/Z23StZkOea — Caetano Veloso (@caetanoveloso) August 25, 2025

Nos comentários da publicação, internautas concordaram com a atitude do guarda. "Eu entendo o guarda 100%! Eu também gostaria de dar um beijo e um abraço no Caetano!", escreveu uma fã.

"Que vibe maravilhosa esse show, Brasília inteira com efeito Caetano. Caê onde passa, encanta!", elogiou outra.

"Entendo totalmente o guarda! Quem resiste ao nosso tesouro nacional chamado Caetano Veloso?", falou outra.