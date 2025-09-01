Estrelas que receberam salários de miséria por papéis icônicos

© <p>Getty Images</p>

Quando se pensa nas estrelas de Hollywood, logo imaginamos salários milionários, certo? Mas nem sempre esses atores receberam altos cachês por filmes de sucesso. Tudo bem que antes da fama muitos deles ainda eram pouco conhecidos e aceitaram baixas remunerações na esperança de que esses trabalhos lhe dessem maior visibilidade e oportunidades futuras. Mas o que chama a atenção é que não só artistas em início de carreira receberam pouco dinheiro para papéis icônicos. Famosos consagrados, que já dispensavam apresentações, também ganharam quantias mínimas ou até quase nada para fazer alguns personagens!

Nesta galeria, você vai ficar surpreso ao saber quanto essas celebridades embolsaram para atuar em êxitos de Hollywood.