Justiça condena dois homens acusados de matar marido de Carla Daniel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 39ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou à prisão, em regime fechado, dois homens acusados pelo latrocínio -roubo seguido de morte- do publicitário, empresário e músico Sérgio José Coutinho Stamile, em agosto de 2021.

Stamile era marido da atriz Carla Daniel, 60, e foi encontrado morto no Parque Garota de Ipanema, na zona sul da cidade. Carla é filha do diretor Daniel Filho, 87, e da atriz Dorinha Duval (1929-2025).

Pablo Francisco da Silva foi condenado a 27 anos, dois meses e 20 dias de prisão; a condenação de Flávio Lima de Mello é de 23 anos e quatro meses de prisão.

Segundo a denúncia, os dois imobilizaram e asfixiaram o publicitário e depois fugiram com a carteira e o celular da vítima.

As defesas dos réus alegaram que não havia provas suficientes para a condenação, argumentação que não foi aceita pela Justiça.

Stamile era conhecido como "Pirata do Arpoador" devido ao hábito de meditar na pedra da praia do Arpoador, nas proximidades do parque.

Câmeras de segurança no local capturaram imagens do crime e possibilitaram a identificação dos dois homens.

"O crime de latrocínio foi cometido mediante violência e grave ameaça, consubstanciadas em entrar em luta corporal com a vítima, aplicando-lhe um golpe fatal chamado mata-leão", disse o juiz Ricardo Coronha Pinheiro sobre os agravantes do caso.

Segundo ele, o enforcamento impossibilitou a defesa de Stabile.

Uma testemunha disse à Justiça que o publicitário foi abordado quando entrou no parque e se dirigiu a uma gruta para acender uma vela, em um altar de Santa Sara. Os dois homens condenados costumavam dormir no local.

"Tomara que cumpram as sentenças, afinal, menos dois fazendo maldades. Justiça feita. Luz, Piratinha", escreveu Carla no Instagram.