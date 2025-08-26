Justiça torna Gato Preto réu por agressão contra Bia Miranda

© Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça de São Paulo aceitou denúncia do Ministério Público e tornou réu o influenciador Samuel Sant´Anna da Costa, 31, mais conhecido como Gato Preto, por violência doméstica contra a ex-namorada, a também influenciadora Bia Miranda, 21, alvo de operação contra a divulgação de apostas online.

Segundo laudo pericial analisado pelo juiz Fábio Calheiros do Nascimento, da 2ª Vara Criminal de Barueri, na Grande São Paulo, a vítima sofreu lesão corporal leve, com escoriações e equimoses na região cervical esquerda, rosto e outras partes do corpo.

"Ela contou que o denunciado a agrediu com soco no rosto, agarrou-a pelo pescoço, fez com que ela caísse ao solo e depois desferiu chute contra a área da costela", diz trecho da denúncia aceita pela Justiça.

O caso foi investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Barueri, que abriu inquérito policial em junho deste ano após relatos de violência feitos pela influenciadora.

Trancada em um quarto de hotel, Bia Miranda chegou a postar vídeos nas redes sociais contando o ocorrido. "Gente, tá doendo muito a minha costela", ela disse na ocasião e, em seguida, revelou ter medo do homem invadir o local.

Segundo a Justiça, funcionários do hotel disseram ter ouvido sons que chamaram a atenção e presenciaram a vítima relatar a agressão.

Em depoimento, Gato Preto afirmou que levou um soco no rosto e se defendeu do ataque.

"Mas o teor do laudo pericial torna essa versão um tanto frágil", rebate o juiz que aceitou a denúncia do Ministério Público.

Os advogados dizem que trabalham para provar a inocência do influenciador.

O empresário Karrsou, da área de mídias digitais, ex-amigo da influenciadora, disse ao Fantástico, neste domingo (24), ter presenciado duas agressões, em datas diferentes. Ele acompanhou Bia no IML (Instituto Médico Legal) em Barueri para o exame pericial, mas rompeu a amizade depois dela reatar o namoro.

Bia e Gato Preto têm uma filha de quatro meses. Ela também é mãe de um menino de um ano e dois meses, com o músico Rafael da Rocha Buarque, o DJ Buarque.

Na semana passada, Gato Preto foi detido pela Polícia Militar após furar o sinal vermelho com seu Porsche na avenida Faria Lima, zona oeste da capital paulista, e bater em um carro e em um poste. Bia Miranda estava ao lado dele.

Um passageiro do veículo atingido, um Hyundai HB20, sofreu ferimentos na mandíbula e precisou ir para um hospital.

Encontrado em seu apartamento, Gato Preto foi levado ao 14º DP (Pinheiros) e liberado no mesmo dia, após a elaboração de um boletim de ocorrência por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fuga de local de acidente e embriaguez ao volante.

O influenciador disse à PM que fugiu do local para "evitar o bafafá", porque "tinha muita gente gravando".