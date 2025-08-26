Casais famosos que vivem em casas separadas: Dá certo?

© <p>TV Globo/ Fábio Rocha/Estevam Avellar</p>

Antigamente, uma história de amor começava assim: duas pessoas se conheciam, namoravam por um tempo, oficializavam união e iam morar juntas. Mas alguns casais, incluindo no mundo das celebridades, foram viver em residências separadas por vários motivos, desde razões práticas ou porque apreciam seu espaço pessoal. Já outros famosos optaram por não dividir o mesmo teto por questões de trabalho ou algum outro tipo de acordo. Como se saíram esses relacionamentos?

Com a atriz Gabriela Loran e o artista circense Ipojucan Ícaro, tem resultado bem! Em papo com o gshow, o casal revelou ter feito alguns acordos. Cada um vive em seu apartamento, separados por uma distância de apenas 300 metros. "Estamos o tempo todo um com o outro. (...) Moramos juntos, em casas separadas. Temos alguns pactos, como sempre tentarmos dormir juntos", disse o vice-campeão do reality 'No Limite' (2022).

Clique na galeria para descobrir se com outros casais famosos isso deu certo.