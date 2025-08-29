Sting é processado por ex-integrantes do The Police

© <p>Getty Images</p>

Sting enfrenta um processo movido por seus ex-companheiros do The Police, que alegam ter direito a milhões em royalties perdidos. O guitarrista Andy Summers e o baterista Stewart Copeland entraram com uma ação na Alta Corte de Londres após anos de negociações fracassadas.

O caso, classificado como "contratos e acordos comerciais gerais", cita Sting sob seu nome real, Gordon Matthew Sumner, além de sua empresa Magnetic Publishing Limited, como réus. Uma fonte disse ao jornal The Sun que as tentativas de chegar a um acordo fora dos tribunais emperraram diversas vezes, deixando Summers e Copeland "sem alternativa" a não ser prosseguir com a ação judicial.

Um porta-voz de Sting negou que o processo esteja relacionado a 'Every Breath You Take', mas não forneceu mais detalhes.

