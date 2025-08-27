Notícias ao Minuto
Procurar

Celebridades que sofreram violência doméstica

Mel B se abriu sobre ter passado por um relacionamento abusivo por 10 anos

Anterior Seguinte
Galeria

39 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© <p>AgNews</p>

Notícias Ao Minuto Brasil
27/08/2025 22:12 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto Brasil

Fama

Relacionamento abusivo

As estatísticas de violência doméstica mundiais são alarmantes. Muitas mulheres, inclusive famosas, sofrem violência física severa de seus parceiros íntimos e nem Hollywood fica de fora dessa trágica realidade. Na verdade, muitas celebridades sofreram o trauma do abuso doméstico, seja quando crianças ou em seus relacionamentos românticos. 

 

Não há dúvida de que a violência doméstica deixa feridas profundas e dolorosas que podem durar a vida toda. Clique na galeria para saber mais sobre as outras celebridades que sobreviveram. 

Leia Também: Filho de Michael Jackson anuncia noivado após namoro de 8 anos

Partilhe a notícia

Recomendados para você