Celebridades que sofreram violência doméstica

As estatísticas de violência doméstica mundiais são alarmantes. Muitas mulheres, inclusive famosas, sofrem violência física severa de seus parceiros íntimos e nem Hollywood fica de fora dessa trágica realidade. Na verdade, muitas celebridades sofreram o trauma do abuso doméstico, seja quando crianças ou em seus relacionamentos românticos.

Não há dúvida de que a violência doméstica deixa feridas profundas e dolorosas que podem durar a vida toda. Clique na galeria para saber mais sobre as outras celebridades que sobreviveram.

