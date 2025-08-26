Maria Antonieta, a Chiquinha, sofre de 'desgaste neurológico', diz revista

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maria Antonieta de Las Nieves, 78, a Chiquinha de "Chaves", foi internada recentemente e está sofrendo de um "desgaste neurológico". A informação é da revista mexicana TVNotas.

A atriz foi internada na última semana após apresentar níveis baixos de sódio. A informação foi confirmada à publicação por Verónica Fernández, filha de Maria Antonieta, que disse que a mãe já recebeu alta e está em casa.

Uma fonte da revista, no entanto, afirma que Maria Antonieta está sofrendo com um "desgaste neurológico". "Estou muito preocupada com a saúde da minha amiga. [...] Aparentemente, ela teve uma crise de ansiedade. Ela já tinha apresentado algo assim, mas desta vez foi um pouquinho mais forte", disse uma pessoa próxima à atriz.

Amiga anônima de Maria Antonieta diz que ela está "estranha", com dificuldades para falar e apresentando oscilações emocionais. "Ela diz que se sente muito sozinha. Afirma que ninguém gosta dela e que seus filhos preferem estar com os cachorros em vez de estar com ela. Ela perde a paciência e fica agressiva. Uma hora está bem e depois se altera do nada", diz a fonte.

A suspeita é de que isso tenha sido causado por uma carga de trabalho excessiva. "Ela nunca para, mas o corpo está cobrando o preço por tanto estresse."