Bruce Willis tem saúde ótima, mas cérebro está falhando, diz esposa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Emma Heming Willis, mulher de Bruce Willis, deu detalhes do estado de saúde do ator. Ele foi diagnosticado com demência frontotemporal há dois anos.

"Bruce ainda tem muita mobilidade. A saúde dele é ótima, no geral. É o cérebro que está falhando. A linguagem está se deteriorando e precisamos aprender a nos adaptar. Temos um jeito de nos comunicarmos com ele, que é apenas... um jeito diferente", contou a esposa.

Ela percebeu que havia algo de errado quando o ator passou a "ficar mais quieto" em situações sociais. Antes, ele era muito "falador e engajado". "Quando a família se reunia, ele 'derretia' um pouco. Ele parecia distante, frio. Nada como Bruce, que é muito caloroso e afetuoso. Mudar completamente foi alarmante e assustador", disse, em uma prévia do especial "Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey."

Emma diz, porém, que ainda há momentos em que a personalidade do ator transparece. "Não são dias, são momentos. É a risada dele, sabe? Ele tem uma risada tão calorosa. Às vezes, dá pra ver um brilho no olhar dele, um sorrisinho, e aí eu sou transportada. É difícil ver isso, porque esses momentos desaparecem tão rápido quanto aparecem."

Em setembro, ela lançará um livro sobre cuidados com pessoas diagnosticadas com demência. Em "The Unexpected Journey", sem previsão de lançamento no Brasil, Emma traz um "guia profundamente pessoal e compassivo, que ajudará cuidadores a cuidarem de si enquanto navegam pela demência de um ente querido."