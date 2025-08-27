Lil Nas X diz que vai ficar bem após andar nu por ruas de Los Angeles e ser preso

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Lil Nas X se pronunciou pela primeira vez desde ser preso por supostamente atacar policiais em Los Angeles. Em uma publicação no Instagram, o artista assegurou fãs de que ficará bem.

"Sua garota vai ficar bem, galera. Ok? Ela vai ficar bem, ela vai ficar bem," afirmou. "Droga. Isso foi terrivelmente assustador. Foi assustador! Foram quatro dias assustadores, mas sua garota vai ficar bem".

Imagens do músico vagando pelas ruas com roupa íntima e botas de cowboy foram divulgadas nesta quinta-feira (21) pelo portal de notícias TMZ. Mais tarde, foi publicado um vídeo em que Lil Nas X está completamente nu e cantando a canção "Monster", de Nicki Minaj.

Ele foi preso no mesmo dia, acusado de ter agredido policiais e resistir à prisão. Depois foi transferido para um hospital, sob suspeita de possível overdose.

Segundo o portal especializado Variety, Lil Nas X foi indiciado nesta segunda (25) e se declarou inocente de três casos de agressão contra policiais e um caso de resistência a um oficial executivo. O artista foi solto após pagar fiança de US$ 75 mil, cerca de R$ 408 mil.

O caso seguirá para audiência preliminar, prevista para 15 de setembro. Ele pode pegar até cinco anos de prisão se condenado.