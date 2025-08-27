Tatá Werneck se emociona ao ler carta de infância para Junior no Lady Night

© Divulgação / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Lady Night desta segunda-feira (25), Tatá Werneck deixou de lado o tom habitual de humor e se emocionou ao receber Junior Lima. A apresentadora levou ao palco uma carta que escreveu para o cantor quando era criança, registrada em um diário colado a pôsteres da dupla Sandy & Junior.

Entre risos e lágrimas, Tatá leu trechos do texto, no qual se declarava fã do músico e contava não ter dinheiro para assistir aos shows. "Só de você saber que eu existo, já vou ficar feliz", dizia a jovem Tatá. Em meio às declarações, ela chegou a pedir desculpas pelas espinhas na foto enviada ao ídolo.

A carta também guardava projeções que hoje soam como coincidências. "Sou atriz e espero ter um dia um programa na TV para chamá-lo como convidado e ler essa carta", escreveu. Em outro trecho, arriscou: "Eu tenho certeza de que você vai perceber que eu sou a mulher da sua vida. Pode acontecer também de eu ser apresentadora e você ser convidado, e a gente se tornar amigo".

Junior acompanhou a leitura emocionado, enquanto a plateia reagiu com risadas e aplausos.