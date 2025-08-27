Roberto Justus conta como a mulher reage a piadas sobre idade do casal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Roberto Justus, 70, e a modelo Ana Paula Siebert, 37, contaram como lidam com as provocações sobre a diferença de idade de 33 anos entre eles. Segundo o empresário, a mulher sempre rebate comentários e piadas inconvenientes.
Em entrevista ao podcast PodDelas, Justus lembrou de uma situação no início do relacionamento -que disse ser sua resposta favorita-, quando um amigo insinuou que ele poderia trocá-la por alguém mais jovem. Ana Paula não deixou barato. "Desculpe, querido, mas isso não vai acontecer. Porque quando eu envelhecer, ele já vai ter morrido", lembrou o empresário, a imitando.
O casal não se abala com as brincadeiras. "Mas é verdade, gente. Nós temos 33 anos de diferença!", disse o apresentador rindo. Durante o episódio, o casal também falou sobre como foi o início do namoro e a chegada da modelo na família de Justus.
Casados há 10 anos, eles são pais de Vicky, de 5 anos. Ana Paula é a quinta esposa de Roberto Justus