Roberto Justus conta como a mulher reage a piadas sobre idade do casal

Casados desde 2015, atualmente empresário tem 70 anos e modelo 37; casal relembrou episódio em que Ana Paula respondeu piada sobre o relacionamento

Folhapress
27/08/2025 06:30 ‧ há 3 horas por Folhapress

Fama

Relacionamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Roberto Justus, 70, e a modelo Ana Paula Siebert, 37, contaram como lidam com as provocações sobre a diferença de idade de 33 anos entre eles. Segundo o empresário, a mulher sempre rebate comentários e piadas inconvenientes.

 

Em entrevista ao podcast PodDelas, Justus lembrou de uma situação no início do relacionamento -que disse ser sua resposta favorita-, quando um amigo insinuou que ele poderia trocá-la por alguém mais jovem. Ana Paula não deixou barato. "Desculpe, querido, mas isso não vai acontecer. Porque quando eu envelhecer, ele já vai ter morrido", lembrou o empresário, a imitando.

O casal não se abala com as brincadeiras. "Mas é verdade, gente. Nós temos 33 anos de diferença!", disse o apresentador rindo. Durante o episódio, o casal também falou sobre como foi o início do namoro e a chegada da modelo na família de Justus.

Casados há 10 anos, eles são pais de Vicky, de 5 anos. Ana Paula é a quinta esposa de Roberto Justus

